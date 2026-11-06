Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 6 November 2026 naik lagi.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Jumat (6/11), pukul 09.45 WIB, menunjukkan harga emas Antam naik Rp8 ribu.

Semula harga emas Antam berada di posisi Rp2.557.000 per gram. Kini, harga emas Antam menjadi Rp2.565.000 per gramnya.

Ya, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: