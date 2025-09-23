Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi, Jadi Rp 2,164 Juta Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 3 September 2025, meroket.
Harga emas Antam dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (23/9), mengalami kenaikan Rp 41 ribu dari semula Rp 2.123.000 menjadi Rp 2.164.000 per gram.
Adapun harga jual kembali atau buyback menjadi Rp 2.011.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.132.000.
Harga emas Antam naik lagi hari ini, Selasa 23 September. Kini, harga emas Antam per gram mencapai Rp 2.164.000.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini Naik Tajam, Cek Perinciannya di Sini
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 September: Galeri24 Stabil, Antam-UBS Naik
- Harga Emas Antam Hari Ini 22 September Naik Tipis, Berikut Daftarnya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 22 September Stabil, Berikut Daftarnya
- Kompak Naik Lagi, Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini Per Gram
- Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 September: UBS Naik Tipis, Antam-Galeri24 Turun