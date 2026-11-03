Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi, Jadi Rp2,541 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik lagi hari ini Selasa 3 November 2026.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Selasa (3/11) pukul 09.29 WIB, menunjukkan harga emas Antam naik Rp10.000 menjadi Rp 2.541.000, dari semula di angka Rp 2.531.000 per gram.

Sementara itu, harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam turut naik ke angka Rp2.311.000 per gram.

Adapun pada Senin (2/11), harga emas Antam juga naik Rp5 ribu, dari semula Rp2.526.000 menjadi Rp2.531.000 per gram. Ya, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: