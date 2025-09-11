menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Harga Emas Antam Hari Ini, Naik Lumayan, Meroket

Harga Emas Antam Hari Ini, Naik Lumayan, Meroket

Harga Emas Antam Hari Ini, Naik Lumayan, Meroket
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas Antam hari ini Kamis 11 September 2025, naik lumayan. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 11 September 2025 mengalami kenaikan lumayan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini naik Rp21.000 dari semula Rp2.074.000 menjadi Rp2.095.000 per gram.

‎Untuk harga jual kembali (buyback) menjadi Rp1.942.000 per gram.

Baca Juga:

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

Baca Juga:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.097.500.

‎- Harga emas 1 gram: Rp2.095.000.

Harga emas Antam hari ini mengalami kenaikan yang lumayan dibanding sehari sebelumnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI