Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 7 Ribu, Tembus Rp 2,577 Juta Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik lagi hari ini, Jumat 9 Januari 2026.
Harga jual kembali (buyback) emas Antam juga turut mengalami kenaikan.
Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (9/1), harga emas Antam naik Rp 7 ribu.
Semula harga emas Antam Rp 2.570.000, kemudian naik menjadi Rp 2.577.000 per gram.
Buyback pun turut naik ke angka Rp2.432.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Harga emas Antam naik lagi hari ini, Jumat 9 Januari 2026. Buyback juga mengalami kenaikan. Berikut daftar harga emas hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hari Ini, Harga Emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian Kompak Turun
- Harga Emas Antam Hari Ini 8 Januari Turun, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Naik Lagi Hari Ini 8 Januari, Berikut Daftarnya
- Naik Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini 7 Januari Tembus Rp 2,549 Juta Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Melonjak Hari Ini 7 Januari, Berikut Daftarnya
- Harga Emas & Perak Diramalkan Makin Moncer pada 2026, Yuk Mulai Investasi