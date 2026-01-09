menu
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 7 Ribu, Tembus Rp 2,577 Juta Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 7 Ribu, Tembus Rp 2,577 Juta Per Gram
Harga emas Antam hari ini Jumat 9 Januari 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik lagi hari ini, Jumat 9 Januari 2026.

Harga jual kembali (buyback) emas Antam juga turut mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (9/1), harga emas Antam naik Rp 7 ribu.

Baca Juga:

Semula harga emas Antam Rp 2.570.000, kemudian naik menjadi Rp 2.577.000 per gram.

Buyback pun turut naik ke angka Rp2.432.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Baca Juga:

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

