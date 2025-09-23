Harga Emas Antam Hari Ini Naik Tajam, Cek Perinciannya di Sini
jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan mengalami kenaikan pada hari ini Selasa (23/9).
Dipantau dari Laman Logam Mulia, harga emas Antam naik sebesar Rp 41.000 dari semula Rp 2.123.000 menjadi Rp 2.164.000 per gram.
Untuk harga jual kembali (buyback) menjadi Rp2.011.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.
Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.
