Harga Emas Antam Hari Ini Naiknya Keterlaluan, UBS dan Galeri24 Juga Lumayan

jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar harga emas Antam di pegadaian hari ini Kamis 2 April 2026, yang mengalami kenaikan drastis.

Harga emas Antam hari ini melonjak. Begitu juga produk UBS dan Galeri24.

Harga emas di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Kamis, pukul 07.33 WIB, menunjukkan harga untuk UBS-Antam-Galeri24 melonjak, masing-masing menjadi Rp2.923.000, Rp3.019.000, dan Rp2.908.000 per gram.

Sehari sebelumnya, Rabu (1/4) pagi, harga emas UBS di Pegadaian Rp2.857.000, harga emas Antam Rp2.941.000, emas Galeri 24 Rp2.844.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.