Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 20 Agustus Merosot Tajam, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 20 Agustus Merosot Tajam, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam Hari Ini, Rabu 20 Agustus Merosot Tajam, Berikut Daftarnya
Harga Emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Rabu (20/8). Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga Emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Rabu (20/8).

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam turun Rp 7.000 menjadi Rp1.890.000 dari semula Rp 1.897.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp1.736.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Harga Emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Rabu (20/8).

