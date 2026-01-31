menu
Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 31 Januari 2026 Anjlok, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 31 Januari 2026 Anjlok, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 31 Januari 2026 Anjlok, Berikut Daftarnya
Harga emas Antam hari ini Sabtu 31 Januari 2026 mengalami penurunan. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas hari ini Sabtu 31 Januari 2026 untuk produk Antam anjlok. 

Laman Logam Mulia, Sabtu (31/1), menunjukkan harga emas Antam anjlok Rp 260.000 dari semula Rp 3.120.000 menjadi Rp 2.860.000 per gram.

‎Harga jual kembali (buyback) emas Antam juga turut anjlok. Buyback hari ini mengalami penurunan menjadi Rp 2.654.000 dari awalnya Rp 2.939.000 per gram.

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.480.000.

‎- Harga emas 1 gram: Rp 2.860.000.

