Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 2 Juni 2026 Turun, Jadi Sebegini Per Gram
Selasa, 02 Juni 2026 – 10:02 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 2 Juni 2026 turun.
Laman Logam Mulia dipantai dari Jakarta, Selasa (2/6), pukul 09.16 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami penurunan Rp 25.000.
Semula, harga emas Antam Rp 2.799.000, dan kini menjadi Rp 2.774.000 per gram.
Harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp 2.584.000 per gram.
Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.437.000
- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.774.000
