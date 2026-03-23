jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 23 Maret 2026 anjlok.

Dipantau dari laman Logam Mulia dari Jakarta, Senin (23/3), pukul 09.28 WIB, harga emas Antam anjlok Rp 50 ribu, dari semula Rp 2.893.000 per gram menjadi Rp 2.843.000 per gramnya.

Harga jual kembali (buyback) juga turut anjlok.

Buyback emas Antam kini anjlok ke angka Rp 2.560.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.