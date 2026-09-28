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Harga Emas Antam Hari Ini Turun, 5 Gram Rp12.760.000

Harga Emas Antam Hari Ini Turun, 5 Gram Rp12.760.000
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Update harga emas Antam hari ini 28 September 2026 turun. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update harga emas Antam hari ini Senin 28 September 2026.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Senin, pukul 08.52 WIB, harga emas Antam turun Rp16.000 ke angka Rp2.597.000 dari semula Rp2.613.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp2.422.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

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Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

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Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.348.500.

Berikut data harga emas Antam hari ini yang mengalami penurunan lumayan dibanding sehari sebelumnya.

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