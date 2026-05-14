Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Bedanya Lumayan Dibanding Kemarin

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas Antam hari ini di Pegadaian, Kamis 14 Mei 2026, yang mengalami penurunan.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Kamis, 07.39 WIB, harga emas Antam turun menjadi Rp2.939.000 per gram.

Adapun harga UBS dan Galeri24 stabil masing-masing di Rp2.887.000 dan Rp2.836.000 per gram.

Adapun harga jual tiga jenama tersebut pada Rabu (13/5) yakni UBS Rp2.887.000, Antam Rp2.960.000, dan Galeri24 Rp2.836.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Sementara itu, harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: