Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Bedanya Lumayan Dibanding Kemarin
jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas Antam hari ini di Pegadaian, Kamis 14 Mei 2026, yang mengalami penurunan.
Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Kamis, 07.39 WIB, harga emas Antam turun menjadi Rp2.939.000 per gram.
Adapun harga UBS dan Galeri24 stabil masing-masing di Rp2.887.000 dan Rp2.836.000 per gram.
Adapun harga jual tiga jenama tersebut pada Rabu (13/5) yakni UBS Rp2.887.000, Antam Rp2.960.000, dan Galeri24 Rp2.836.000 per gram.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Sementara itu, harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Berikut updata harga emas Antam hari ini yang turun, silakan bandingkan dengan data kemarin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini 13 Mei Turun, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Antam Hari Ini 12 Mei Meroket, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Hari Ini 12 Mei di Pegadaian Kompak Turun, Cek Daftarnya
- Harga Emas Antam Hari Ini Turun Tajam, 25 Gram Rp71.506.000
- Harga Emas Antam Hari Ini 11 Mei 2026 Turun, Cek Daftarnya
- Daftar Harga Emas Hari Ini 11 Mei di Pegadaian, Antam Rp 2,953 Juta Per Gram