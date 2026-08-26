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Harga Emas Antam Hari ini Turun Dratis, Cek Daftar Terbarunya di Sini

Harga Emas Antam Hari ini Turun Dratis, Cek Daftar Terbarunya di Sini
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Harga emas Antam hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan signifikan pada Rabu (26/8).

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, harga emas antam mengalami penurunan Rp18.000 dari semula Rp2.768.000 menjadi Rp2.750.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) juga turun ke angka Rp2.610.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

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Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

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‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.425.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp2.750.000.

Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan signifikan pada Rabu (26/8). Cek perinciannya di sini.

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