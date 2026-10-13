Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Jadi Rp 2,574 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 13 Oktober 2026 turun.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Selasa (13/10), pukul 09.12 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp20 ribu ke angka Rp2.574.000 dari semula Rp2.594.000 per gram.

Harga beli kembali atau buyback emas batangan Antam juga turun, yakni menjadi Rp2.383.000 per gram.

Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah karena berbagai faktor.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: