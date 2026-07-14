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Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, 5 Gram Rp12.850.000

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, 5 Gram Rp12.850.000
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Harga emas Antam hari ini turun lagi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Selasa 14 Juli 20026.

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Selasa pukul 09.47 WIB, harga emas Antam hari ini mengalami penurunan dengan angka serupa seperti kemarin, yakni Rp20.000, dari semula Rp2.635.000 menjadi Rp2.615.000 per gram.

Begitu pula harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp2.352.000 per gram.

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Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Berikut updata harga emas Antam hari ini Selasa 14 Juli 2026, yang mengalami penurunan seperti sehari sebelumnya.

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