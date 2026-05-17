Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi, Silakan Perhatikan Datanya

Harga emas Antam hari ini di Pegadaian turun lagi. Begitu pun harga emas UBS dan Geleri24. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Minggu 17 Mei 2026 di Pegadaian turun lagi. Begitu juga harga emas UBS dan Galeri24.

Dikutip dari di laman Sahabat Pegadaian dikutip di Jakarta, Minggu pukul 06.11 WIB, harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 mengalami penurunan masing-masing menjadi Rp2.793.000, Rp2.866.000, dan Rp2.764.000 per gram.

Adapun harga jual tiga jenama tersebut pada Sabtu (16/5/2026), yakni UBS di Rp2.807.000, Antam Rp2.918.000, dan Galeri24 Rp2.794.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.450.000

1 gram: Rp2.764.000.

2 gram: Rp5.462.000

5 gram: Rp13.554.000

10 gram: Rp27.036.000

25 gram: Rp67.226.000

50 gram: Rp134.345.000

100 gram: Rp268.558.000

250 gram: Rp669.744.000

500 gram: Rp1.339.486.000

1.000 gram: Rp2.678.971.000.

Silakan disimak daftar terbaru harga emas Antam hari ini Minggu 17 Mei 2026 di Pegadaian.

