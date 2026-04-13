Harga Emas Antam Hari Ini Turun Sangat Tajam, Keterlaluan
jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Senin 13 April 2026, yang mengalami penurunan tajam.
Dipantau di laman Logam Mulia di Jakarta, Senin, pukul 09.09 WIB, harga emas Antam hari ini turun Rp42.000 dari semula Rp2.860.000 menjadi Rp2.818.000 per gram.
Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) turut turun menjadi Rp2.585.000 per gram.
Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
Silakan disimak daftar harga emas Antam hari ini Senin 13 April 2026, yang mengalami penurunan sangat tajam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
