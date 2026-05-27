Harga Emas Antam Hari Ini Turun, Silakan Lihat Datanya

jpnn.com - JAKARTA – Berikut harga emas Antam hari ini Rabu 27 Mei 2027 di Pegadaian, yang kompak turun bersama UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Rabu (27/5), harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 turun menjadi Rp2.842.000, Rp2.910.000, dan Rp2.782.000 per gram.

Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Adapun harga emas tiga jenama pada Selasa (26/5) di laman Sahabat Pegadaian, yakni UBS Rp2.855.000, Antam Rp2.916.000, dan Galeri24 Rp2.794.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.