Harga Emas Antam Hari Ini Turun Tajam, 25 Gram Rp71.506.000

jpnn.com -



JAKARTA – Berikut data harga emas Antam hari ini Selasa 12 Mei 2026 di Pegadaian, yang turun lumayan. Begitu juga harga emas UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa pukul 07.25 WIB, harga emas UBS, Antam, dan Galeri24, serempak turun menjadi Rp2.862.000, Rp2.918.000, dan Rp2.814.000 per gram.

Adapun harga jual tiga jenama tersebut pada Senin (11/5), yakni UBS Rp2.891.000, Antam Rp2.953.000, dan Galeri24 Rp2.836.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.