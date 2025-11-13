Harga Emas Antam Melonjak Hari Ini 13 November, Nyaris Sentuh Rp 2,4 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam melonjak hari ini Kamis 13 November 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (13/11) pagi, harga emas Antam naik Rp 29 ribu per gram.

Awalnya, harga emas Antam Rp 2.367.000 per gram, kini menjadi Rp 2.396.000 per gramnya.

Sementara, harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Kamis, yakni Rp 2.261.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis: