Harga Emas Antam Melonjak Hari Ini, Tembus Rp 2,487 Juta Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam melonjak hari ini, Kamis 17 Desember 2025.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (18/12), harga emas Antam naik Rp 17 ribu.
Awalnya, harga emas Antam berada di angka Rp 2.470.000, lalu kini menjadi Rp 2.487.000 per gram.
Sementara, harga jual kembali atau buyback juga turut naik menjadi Rp 2.346.000 dari awalnya Rp 2.330.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:
Harga emas Antam melonjak hari ini, Kamis 17 Desember 2025. Hari ini hari ini harga emas Antam tembus Rp 2,487 juta per gram
