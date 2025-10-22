Harga Emas Antam Merosot Hari Ini 22 Oktober, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Rabu 22 Oktober 2025, anjlok.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu (22/10), emas Antam mengalami penurunan harga jual.
Kali ini, harga emas Antam anjlok Rp 177.000 menjadi Rp 2.310.000 dari semula Rp 2.487.000 per gram.
Harga jual kembali atau buyback juga merosot, yakni ke angka Rp 2.164.00 dari awalnya Rp 2.336.000 per gram.
Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Harga emas Antam merosot hari ini, Rabu 22 Oktober 2025. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kompak Naik Lagi, Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 22 Oktober Jadi Sebegini
- Harga Emas Antam Hari Ini 21 Oktober Naik Lagi, Tembus Rp2,48 Juta Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini: Antam Turun, UBS-Galeri24 Stabil
- Analis Ramal Harga Emas Bakal Tembus Rp 3 Juta Per Gram, Ini Pemicunya
- Harga Emas Antam Hari Ini 20 Oktober Turun, Jadi Sebegini
- Harga Emas Antam, UBS, Galeri23 di Pegadaian Hari Ini 20 Oktober, Stabil