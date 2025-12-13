menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Naik 4 Hari Beruntun, Hari Ini Tembus Rp 2,462 Juta Per Gram

Harga Emas Antam Naik 4 Hari Beruntun, Hari Ini Tembus Rp 2,462 Juta Per Gram

Harga Emas Antam Naik 4 Hari Beruntun, Hari Ini Tembus Rp 2,462 Juta Per Gram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas Antam hari ini Sabtu 13 Desember 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam terus menunjukkan tren positif. 

Harga emas Antam mengalami kenaikan selama empat hari beruntun. 

Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu 13 Desember 2025, harga emas Antam naik Rp9.000 dari awalnya Rp 2.453.000 menjadi Rp2.462.000 per gram.

Baca Juga:

Harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.322.000 per gram. 

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Baca Juga:

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. 

Harga emas Antam naik empat hari beruntun, hari ini tembus Rp 2,462 juta/gram. Berikut daftar harga emas hari ini

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI