Harga Emas Antam Naik 4 Hari Beruntun, Hari Ini Tembus Rp 2,462 Juta Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam terus menunjukkan tren positif.
Harga emas Antam mengalami kenaikan selama empat hari beruntun.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu 13 Desember 2025, harga emas Antam naik Rp9.000 dari awalnya Rp 2.453.000 menjadi Rp2.462.000 per gram.
Harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.322.000 per gram.
Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Harga emas Antam naik empat hari beruntun, hari ini tembus Rp 2,462 juta/gram. Berikut daftar harga emas hari ini
