Harga Emas Antam Naik Hari Ini 14 November, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik hari ini Sabtu 14 November 2026 setelah sempat mengalami penurunan beberapa hari terakhir.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Sabtu (14/11), pukul 09.03 WIB, menunjukkan harga emas Antam naik Rp8 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.509.000 dan kini menjadi Rp2.517.000 per gram.

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Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik ke angka Rp2.293.000 per gram.

Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.