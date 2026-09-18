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Harga Emas Antam Naik Hari Ini 18 September, Cek Daftar Terbarunya

Harga Emas Antam Naik Hari Ini 18 September, Cek Daftar Terbarunya
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Harga emas Antam hari ini Jumat 18 September 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik hari ini Jumat 18 September 2026. Laman Logam Mulia, dipantau dari Jakarta, Jumat (18/9), pukul 09.14 WIB, menunjukkan harga emas Antam naik Rp 25.000 ke angka Rp 2.623.000 dari semula 2.598.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp 2.458.000 per gram.

Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

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Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. 

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

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Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.361.500.

Harga emas Antam naik hari ini Jumat 18 September 2026. Cek daftar terbaru harga emas Antam hari ini.

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