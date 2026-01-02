Harga Emas Antam Naik Hari Ini 2 Januari

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik hari ini Jumat 2 Januari 2026.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (2/1), harga emas Antam berada di angka Rp 2.504.000 per gram atau naik Rp 3.000 dari hari sebelumnya (1/1).

Adapun harga jual kembali (buyback) turut mengalami kenaikan, yakni Rp 2.363.000 per gram.

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat.

Harga emas 0,5 gram: Rp 1.302.000.