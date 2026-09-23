Harga Emas Antam Naik Hari Ini 23 September, 1 Gram Rp 2,630 Juta
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik lagi hari ini Rabu 23 September 2026.
Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Rabu (23/9), pukul 09.07 WIB, harga emas Antam naik Rp 3 ribu ke angka Rp 2.630.000 dari semula R 2.627.000 per gram.
Harga beli kembali atau buyback emas batangan Antam turut naik ke Rp 2.465.000 per gram.
Namun demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
Harga emas Antam naik lagi hari ini Rabu 23 September 2026 menjadi Rp 2,630 juta per gram.
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