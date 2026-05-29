Harga Emas Antam Naik Hari Ini 29 Mei, Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik hari ini Jumat 29 Mei 2026.
Dipantau di laman Logam Mulia dari Jakarta, Jumat (29/5), pukul 09.20 WIB, harga emas Antam naik Rp 20.000.
Semula harga emas Antam Rp 2.754.000, kini naik menjadi Rp 2.774.000 per gram.
Harga beli kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.579.000 per gram.
Ya, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.
