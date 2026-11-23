Harga Emas Antam Naik Hari Ini, Cek Daftar Terbarunya
jpnn.com - JAKARTA — Harga emas Antam naik hari ini, Senin 23 November 2026.
Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Senin (23/11), pukul 09.20 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami kenaikan dari semula Rp2.495.000 menjadi Rp2.505.000 per gram.
Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.115.000 per gram. Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.302.500.
- ?Harga emas 1 gram: Rp2.505.000.
Harga emas Antam naik hari ini, Senin 23 November 2026. Cek daftar terbaru harga emas Antam hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 November, Masih Stabil
- Turun Lagi, Harga Emas Antam Hari Ini Rp2,5 Juta per Gram
- Turun Lagi, Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Jadi Sebegini
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 17 November, Kompak Turun
- Harga Emas Antam Hari Ini 17 November Turun, Cek Daftar Terbarunya di Sini
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 16 November, 1 Gram Galeri24 Rp 2,456 Juta