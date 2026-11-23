jpnn.com - JAKARTA — Harga emas Antam naik hari ini, Senin 23 November 2026.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Senin (23/11), pukul 09.20 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami kenaikan dari semula Rp2.495.000 menjadi Rp2.505.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.115.000 per gram. Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

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- Harga emas 0,5 gram: Rp1.302.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp2.505.000.