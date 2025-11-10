Harga Emas Antam Naik, Hari Ini Jadi Rp 2,307 Juta Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam terus bergerak naik, Senin 10 November 2025.
Laman Logam Mulia, Senin (10/11), menunjukkan harga harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 8.000 dari semula Rp 2.299.000 menjadi Rp 2.307.000 per gram.
Begitu juga dengan harga jual kembali atau buyback. Untuk hari ini, buyback emas Antam naik ke angka Rp 2.172.000 dari awalnya Rp 2.161.000 per gram.
Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:
Harga emas Antam naik. Hari ini harga emas Antam menembus Rp 2,307 juta per gram. Berikut daftar harga emas hari ini.
