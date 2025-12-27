Harga Emas Antam Naik Lagi Hari Ini 27 Desember, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Sabtu 27 Desember 2025 naik lagi.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (27/12), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 16 ribu.
Awalnya harga emas Antam Rp 2.589.000, kini menjadi Rp 2.605.000 per gram.
Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik menjadi Rp 2.464.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:
