Harga Emas Antam Naik Rp 15 Ribu Jadi Rp 2,638 Juta Per Gram Hari Ini 19 September

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik Rp 15 ribu menjadi Rp 2.638.000 atau Rp 2,638 juta hari ini Sabtu 19 September 2026.

Angka tersebut sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Sabtu (19/9), pukul 08.42 WIB.

Adapun harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam juga mengalami kenaikan, yakni menjadi Rp 2.473.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: