Harga Emas Antam Sabtu Pagi Bertahan di Angka Rp 2,857 Juta Per Gram, Buyback Stabil

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Sabtu 4 April 2026.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Sabtu (4/4), pukul 08.54 WIB, menunjukkan harga emas Antam bertahan di angka Rp 2.857.000 per gram. Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) turut stabil di Rp 2.577.000 per gram.

Namun demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.478.500

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.857.000

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.654.000

‎- ?Harga emas 3 gram: Rp 8.456.000