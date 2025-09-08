menu
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Stagnan Hari Ini, Senin 8 September 2025, Berikut Perinciannya

Harga Emas Antam Stagnan Hari Ini, Senin 8 September 2025, Berikut Perinciannya

Harga Emas Antam Stagnan Hari Ini, Senin 8 September 2025, Berikut Perinciannya
Update harga emas Senin 8 September 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan tidak mengalami penurunan atau kenaikan pada hari ini Senin (9/9).

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam masih stabil di angka Rp 2.060.000 per gram, dengan harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.907.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

