menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Terus Naik, Hari Ini Tembus Rp 2,174 Per Gram

Harga Emas Antam Terus Naik, Hari Ini Tembus Rp 2,174 Per Gram

Harga Emas Antam Terus Naik, Hari Ini Tembus Rp 2,174 Per Gram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Karyawan menunjukkan sampel emas batangan di Butik Emas Logam Mulia ANTAM kompleks DP Mall, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/9/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz/am.

jpnn.com - JAKARTA - Tren kenaikan harga emas Antam berlanjut hari ini, Rabu 24 September 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu (24/9), harga emas Antam kembali mengalami kenaikan selama tiga hari beruntun.

Kini harga emas Antam naik Rp 10.000 dari semula Rp 2.164.000 menjadi Rp 2.174.000 per gram.

Baca Juga:

Adapun harga jual kembali (buyback) menjadi Rp 2.021.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga:

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

Tren kenaikan harga emas Antam berlanjut hari ini, Rabu 24 September 2025. Harga emas Antam kembali mengalami kenaikan selama tiga hari beruntun

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI