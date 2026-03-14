jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun hari ini, Sabtu 14 Maret 2026. Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (14/3), pukul 08.57 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan Rp 24 ribu. Awalnya, harga emas Antam Rp 3.021.000 dan kini menjadi Rp 2.997.000 per gram.

‎‎Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun ke angka Rp 2.749.000 per gram. ‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.548.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.997.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.934.000.