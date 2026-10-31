Harga Emas Antam Turun Lagi, Hari Ini 1 Gram Jadi Rp2.526.000

jpnn.com - JAKARTA - Tren penurunan harga emas Antam berlanjut.

Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (31/10), pukul 09.00 WIB mengalami penurunan sejak Kamis (29/10).

Hari ini harga emas Antam turun Rp20 ribu menjadi Rp 2.526.000 dari semula Rp2.546.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut turun ke angka Rp2.276.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.