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Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini 25 September, Buyback Jadi Rp 2,415 Juta Per Gram

Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini 25 September, Buyback Jadi Rp 2,415 Juta Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Jumat 25 September 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA -- Harga emas Antam turun lagi hari ini Jumat 25 September 2026. 

Harga emas Antam terpantau turun Rp 15 ribu ke Rp 2.590.000 dari semula Rp 2.605.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Jumat (25/9), pukul 09.09 WIB.

Harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam juga turut mengalami penurunan.

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Terpantau, buyback emas batangan Antam menjadi  Rp 2.415.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

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PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Harga emas Antam turun lagi hari ini, termasuk buyback. Simak daftar selengkapnya di sini.

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