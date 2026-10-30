Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini 30 Oktober, Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun lagi hari ini Jumat 30 Oktober 2026.
Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (30/10), pukul 09.22 WIB, harga emas Antam turun Rp13.000 menjadi Rp2.546.000, dari semula Rp2.559.000 per gram.
Adapun harga beli kembali (buyback) turut turun ke angka Rp2.341.000 per gram.
Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
Harga emas Antam turun lagi hari ini, jadi sebegini per gram. Cek daftar harga emas Antam hari ini.
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