Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini Jadi Rp2,537 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun lagi hari ini Rabu 4 November 2026, setelah dua hari terakhir, yakni Senin (2/4) dan Selasa (3/4), mengalami kenaikan.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Rabu (4/11), pukul 09.20 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp4 ribu menjadi Rp2.537.000 per gram dari semua berada di angka Rp2.541.000 per gram. Harga beli kembali juga turut turun ke angka Rp2.307.000 per gram.

Sebelumnya, pada Selasa (3/11), harga emas Antam naik Rp10.000 menjadi Rp 2.541.000, dari semula di angka Rp 2.531.000 per gram. Pada Senin (2/11), harga emas Antam naik Rp5 ribu dari semula Rp2.526.000 menjadi Rp2.531.000 per gram. Ya, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.318.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp2.537.000.