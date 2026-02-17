menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini Selasa 17 Februari

Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini Selasa 17 Februari

Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini Selasa 17 Februari
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi emas Antam. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam turun lagi pada Selasa 17 Februari 2026 pagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Selasa (17/2), pukul 09.08 WIB, harga emas Antam turun dua hari beruntun.

Kali ini, harga emas Antam turun Rp 22.000 dari semula Rp 2.940.000 menjadi Rp 2.918.000 per gram.

Baca Juga:

‎Begitu pula untuk harga jual kembali (buyback) emas Antam, turun menjadi Rp 2.706.000 per gram.

Harga emas Antam ini sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Baca Juga:

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Harga emas Antam turun lagi pada Selasa 17 Februari 2026 pagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI