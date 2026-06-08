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Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian 8 Juni 2026, Masih Stabil

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian 8 Juni 2026, Masih Stabil
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Harga emas hari ini Senin 8 Juni 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas hari ini Senin 8 Juni 2026 di Pegadaian.

Laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin (8/6), pukul 06.22 WIB, menunjukkan harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 stabil.

Harga emas UBs berada di angka Rp 2.759.000 per gram.

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Sementara itu, harga emas Antam Rp 2.848.000 per gram.

Kemudian, harga emas Galeri24 ialah Rp 2.729.00 per gram.
Harga tersebut seperti tertera di laman resmi Sahabat Pegadaian pada Minggu (7/6).

Ya, harga emas sewaktu-waktu bisa berubah.

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Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga Emas Galeri24

Harga emas hari ini Senin 8 Juni 2026 di Pegadaian untuk Antam, UBS dan Galeri24 masih tak bergerak.

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