JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 18 September Fluktuatif, Berikut Daftarnya

Update harga emas di Pegadaian Kamis 18 September 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA -  Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 18 September 2025, untuk tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (18/9), ‎‎harga emas Antam naik menjadi Rp 2.204.000 dari semula Rp2.194.000 per gram.

Harga emas Galeri24 turut naik ke angka Rp 2.105.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.094.000 per gram.

‎Sementara, harga emas UBS turun menjadi Rp 2.116.000 dari awalnya Rp 2.126.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

‎Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

