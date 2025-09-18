Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 18 September Fluktuatif, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 18 September 2025, untuk tiga produk logam mulia buatan Antam, UBS dan Galeri24.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (18/9), harga emas Antam naik menjadi Rp 2.204.000 dari semula Rp2.194.000 per gram.
Harga emas Galeri24 turut naik ke angka Rp 2.105.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.094.000 per gram.
Sementara, harga emas UBS turun menjadi Rp 2.116.000 dari awalnya Rp 2.126.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
