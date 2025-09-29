Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 29 September Stabil, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 29 September 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin, harga tiga produk logam mulia buatan UBS, Galeri24, dan Antam, tak mengalami perubahan harga jual dari hari sebelumnya.
Harga jual emas Antam stabil di angka Rp 2.290.000 per gram. Begitu pula harga emas UBS tak mengalami perubahan harga jual di angka Rp 2.219.000 per gram. Adapun harga emas Galeri24 tetap dibanderol Rp 2.180.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara emas, UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas UBS:
- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.200.000
- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.219.000
- Harga emas UBS 2 gram: Rp4.403.000
- Harga emas UBS 5 gram: Rp10.879.000
- Harga emas UBS 10 gram: Rp21.642.000
- Harga emas UBS 25 gram: Rp54.000.000
- Harga emas UBS 50 gram: Rp107.776.000
- Harga emas UBS 100 gram: Rp215.467.000
- Harga emas UBS 250 gram: Rp538.508.000
- Harga emas UBS 500 gram: Rp1.075.747.000
Harga emas Galeri24:
- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.143.000
- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp2.180.000.
- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp4.294.000
- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp10.655.000
- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp21.253.000
- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp53.001.000
- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp105.918.000
- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp211.730.000
- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp529.063.000
- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp1.057.605.000
- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp2.115.209.000.
Harga emas Antam:
- Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.198.000
- Harga emas Antam 1 gram: Rp2.290.000
- Harga emas Antam 2 gram: Rp4.517.000
- Harga emas Antam 3 gram: Rp6.749.000
- Harga emas Antam 5 gram: Rp11.213.000
- Harga emas Antam 10 gram: Rp22.369.000
- Harga emas Antam 25 gram: Rp55.790.000
- Harga emas Antam 50 gram: Rp111.497.000
- Harga emas Antam 100 gram: Rp222.912.000
- Harga emas Antam 250 gram: Rp557.001.000
- Harga emas Antam 500 gram: Rp1.113.782.000
- Harga emas Antam 1.000 gram: Rp2.227.522.000. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
