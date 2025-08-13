menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Turun Lagi, Cek Daftarnya

Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Turun Lagi, Cek Daftarnya

Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Turun Lagi, Cek Daftarnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga Emas di Pegadaian hari ini Rabu 13 Agustus 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 13 Agustus 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (13/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam, turun selama dua hari beruntun.

Harga emas Galeri24 turun dari Rp 1.924.000 menjadi Rp 1.908.000 per gram.

Begitu pula harga emas Antam turut turun ke angka Rp 1.992.000 dari awalnya Rp 2.014.000 per gram. Selanjutnya, harga emas UBS turun menjadi Rp 1.923.000 dari semula Rp 1.933.000 per gram.

Baca Juga:

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Baca Juga:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.040.000

Harga emas UBS, Galeri24, dan Antam di Pegadaian turun selama dua hari beruntun. Cek daftar harga emas di Pegadaian hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI