Harga Emas Antam, UBS dan Galeri24 Pegadaian Hari Ini 15 Oktober Naik Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, naik lagi. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Rabu (15/10), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam kompak mengalami kenaikan sejak kemarin.

Harga jual emas Antam meroket lagi ke angka Rp 2.596.000 dari awalnya Rp 2.566.000 per gram. Begitu pula harga emas Galeri24 turut naik dari semula Rp 2.335.000 menjadi Rp 2.389.000 per gram.

Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga mengalami kenaikan drastis ke angka Rp 2.411.000 dari awalnya dibanderol Rp 2.385.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.303.000