Harga Emas Antam, UBS, Galeri23 di Pegadaian Hari Ini 20 Oktober, Stabil

Update harga emas di Pegadaian hari ini, Selasa 20 Oktober 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas di Pegadaian hari ini, Senin 20 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (20/10), tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam kompak tak mengalami perubahan harga jual.

‎Harga jual emas Antam stabil di angka Rp 2.671.000 per gram. Harga emas Galeri24 turut stabil di Rp 2.504.000 per gram.

Lalu, harga emas UBS juga tak mengalami perubahan, yaitu tetap di angka Rp 2.513.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk: 

Harga emas UBS:

Harga Emas Antam, UBS, Galeri23 di Pegadaian hari ini Senin 20 Oktober kompak stabil.

