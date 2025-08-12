Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 12 Agustus: Kompak Turun
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Selasa 12 Agustus 2025.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (12/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, kompak turun.
Harga emas Galeri24 turun dari angka Rp 1.935.000 menjadi Rp 1.924.000 per gram.
Harga emas Antam turut turun ke angka Rp 2.014.000 dari awalnya Rp 2.020.000 per gram.
Selanjutnya, harga emas UBS turun menjadi Rp 1.933.000 dari semula Rp 1.953.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
