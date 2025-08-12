menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 12 Agustus: Kompak Turun

Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 12 Agustus: Kompak Turun

Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 12 Agustus: Kompak Turun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas hari ini, Selasa 12 Agustus 2025. Foto: ANTARA/Shutterstock/pri

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Selasa 12 Agustus 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Selasa (12/8), harga tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, kompak turun.

Harga emas Galeri24 turun dari angka Rp 1.935.000 menjadi Rp 1.924.000 per gram.

Baca Juga:

Harga emas Antam turut turun ke angka Rp 2.014.000 dari awalnya Rp 2.020.000 per gram.

Selanjutnya, harga emas UBS turun menjadi Rp 1.933.000 dari semula Rp 1.953.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Baca Juga:

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Berikut update harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Selasa 12 Agustus 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI