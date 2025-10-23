Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 23 Oktober Turun Lagi, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 23 Oktober 2025, merosot.
Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (23/10), emas buatan UBS, Galeri24, Antam, kompak mengalami penurunan harga jual.
Harga jual emas Antam kini merosot menjadi Rp 2.541.000 dari awalnya di angka Rp 2.736.000 per gram.
Begitu pula emas UBS turun ke angka Rp 2.438.000 dari awalnya Rp 2.538.000 per gram.
Untuk emas Galeri24 anjlok ke angka Rp 2.429.000 dari semula Rp 2.510.000 per gram.
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:
Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 23 Oktober 2025, emas Antam, UBS dan Galeri24 merosot tajam.
