menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 23 Oktober Turun Lagi, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 23 Oktober Turun Lagi, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 23 Oktober Turun Lagi, Berikut Daftarnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Update harga emas Pegadaian hari ini Kamis 23 Oktober 2025. IIlustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 23 Oktober 2025, merosot.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Kamis (23/10), emas buatan UBS, Galeri24, Antam, kompak mengalami penurunan harga jual.

Harga jual emas Antam kini merosot menjadi Rp 2.541.000 dari awalnya di angka Rp 2.736.000 per gram.

Baca Juga:

Begitu pula emas UBS turun ke angka Rp 2.438.000 dari awalnya Rp 2.538.000 per gram.

Untuk emas Galeri24 anjlok ke angka Rp 2.429.000 dari semula Rp 2.510.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Baca Juga:

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas di Pegadaian hari ini, Kamis 23 Oktober 2025, emas Antam, UBS dan Galeri24 merosot tajam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI